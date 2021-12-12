Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

Süper Lig 16. Hafta maçında Beşiktaş iki kere geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.Karşılaşmanın Karşılaşmada 23. dakikada Kayserispor'da Onur Bulut sarı kart gördü.35. dakikada Beşiktaş'ta Serdar Saatçı sarı kart grödü.37. dakikasında hızlı gelişen Kayseri atağında Onur sağ kanattan içeriye şık ortaladı, Thiam iyi bir kafa vuruşuyla Ersin'i çaresiz bıraktı ve Kayserispor 1-0 öne geçti..45. dakikada Serdar Saatçı orta alanda topla buluşup, ceza alanına yaptığı ortaya Cyle Larin uzak köşeye doğru şık ve sert bir kafa vuruşuyla skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Kayserispor'da İbrahim Akdağ sarı kart grödü.64. dakikada Beşiktaş'ta Cyle Larin sarı kart grödü.70. dakikada Kayserispor, Thiam ile 2-1 öne geçti.76. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sarı kart grödü.77. dakikada Pjanic çok uzaklardan kullandığı frikikte top yan direkten oyun alanına döndü, Güven Yalçın'dan dışarıya çıktı.84. dakikada Beşiktaş, Michy Batshuayi ile durumu 2-2 yaptı.86. dakikada Kayserispor'da Lionel Carole sarı kart grödü.89. dakikada Beşiktaş, Michy Batshuayi ile 3-2 öne geçti.90+6. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın ile skoru 4-2 yaptı .Karşılaşmadan Beşiktaş 4-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Can, Pjanic, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

Süper Lig 16. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF