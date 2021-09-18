Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş
Süper Lig 5. hafta maçında Beşiktaş, Antalya deplasmanında 2-0 geriye düştü maçtan 3-2 galip yarıldı.Karşılaşmada8.dakikada Mehmet Topal ceza sahası yayında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.21.dakikada sakatlık yaşayan Necip çıktı yerine Pjanic girdi. Bu değişiklik ile Mehmet Topal sağ bek, Josef stoper, Pjanic orta sahanın ortasından görev yapıyor.36.dakikada Mehmet Topal yaşadığı sakatlık sonrasını yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.42.dakikada Antalyaspor, Wright ile 1-0 öne geçti. 45+1.dakikada Antalyaspor, Veysel Sarı ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 2-0 önde kapattı.
Karşlılaşmanın ikincı yarısında Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Kenan çıktı Ghezzal ve Larin girdi. Antalyaspor'da da Gökdeniz çıktı Doğukan Sinik girdi.50.dakikada Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz skoru 2-1 yaptı.65.dakikada Beşiktaş, Batshuayi ile skoru 2-2 yaptı. 72.dakikada Beşiktaş'ta Salih çıktı Oğuzhan girdi, Antalyaspor'da Fredy çıktı Crivelli girdi. 76.dakikada Beşiktaş, Ghezzal ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmda başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş bu zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Fredy, Gökdeniz, Mukairu, Wright
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi