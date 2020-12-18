Beşiktaş turu rahat geçti
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek eledi.Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanarak, kupada Son 16 turuna yükseldi. 2. Lig ekibi karşısında rahat bir oyun oynayan Beşiktaş’ta Güven Yalçın 12. dakikada penaltıda kaleci Anıl’ı geçemedi.
56. dakikada Güven Yalçın, kaleci Anıl Demir’in kısa düşen pasında topu kazanan Oğuzhan’ın asistinde şutunu çekerek skoru 3-0’a getirdi.
Maçın gol perdesini ise 80. dakikada Tarsus İdman Yurdu’ndan Mertcan Çam kapattı: 3-1.
Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turuna yükselerek seri başı oldu. Son 16’da Maçlar 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.