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Beşiktaş turu rahat geçti

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek eledi.

18 Aralık 2020 Cuma 09:13
Beşiktaş turu rahat geçti

Beşiktaş turu rahat geçti

   Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek eledi.Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanarak, kupada Son 16 turuna yükseldi. 2. Lig ekibi karşısında rahat bir oyun oynayan Beşiktaş’ta Güven Yalçın 12. dakikada penaltıda kaleci Anıl’ı geçemedi.

   Karşılaşmada 30. dakikada Rosier futbol kariyerinin ilk golünü atarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. 39’da ise Larin, Atakan’ın şık çalımının ardından aktardığı pasta bomboş pozisyonda fileleri havalandırdı: 2-0.

   56. dakikada Güven Yalçın, kaleci Anıl Demir’in kısa düşen pasında topu kazanan Oğuzhan’ın asistinde şutunu çekerek skoru 3-0’a getirdi.

  Maçın gol perdesini ise 80. dakikada Tarsus İdman Yurdu’ndan Mertcan Çam kapattı: 3-1.

   Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turuna yükselerek seri başı oldu. Son 16’da Maçlar 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşZiraat Türkiye KupasıTarsus İdman Yurdu
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