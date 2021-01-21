Beşiktaş tutulmuyor

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri Aboubakar, Mensah (2) ve Larin’den geldi. Mensah’ın bir şutunda ise direk gole izin vermedi. Karagümrük’ün tek golü Borini’den geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk 15 dakikada net fırsatlar yakaladı.İlk 15 dakikadan sonra oyunu dengeleyen Karagümrük de bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. İlk yarım saati karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının sonunda tempoyu arttıran Beşiktaş, 44. dakikada Aboubakar’ın golüyle soyunma odasına avantajlı girmeyi başardı.

İkinci yarının hemen başında Mensah ile farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, kalan dakikalarda tempoyu düşürdü. Ayağa paslarla topa sahip olan ve rakibinin presini kıran Beşiktaş, peş peşe goller buldu. Larin’in golü konuk ekibi iyice rahatlatırken, Mensah farkı açtı. Borini’nin penaltıdan attığı gol skoru belirledi. Beşiktaş’ın Ljajic’ ile bulduğu bir gol de VAR’dan döndü. Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrası pozisyondan önce Dorukhan’ın elle oynadığı tespit edince gol geçersiz sayıldı.Ligde yedi maçtır yenilmeyen Beşiktaş, serisini sekiz maça çıkardı.

Son olarak Alanyaspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle dönen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı sekiz maçta 7 galibiyet, bir beraberlik çıkarmayı başardı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Karagümrük’ün serisi ise, Beşiktaş maçında sona ermiş oldu.Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 41 yaparken, Karagümrük 27 puanda kaldı.

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