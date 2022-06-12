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Beşiktaş U-15 Akademi Takımı Yarı Finale Yükseldi

 Beşiktaş U-15 Akademi Takımı, U-15 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Medipol Başakşehir’i 0-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

12 Haziran 2022 Pazar 17:30
Beşiktaş U-15 Akademi Takımı Yarı Finale Yükseldi

Beşiktaş U-15 Akademi Takımı Yarı Finale Yükseldi

   Beşiktaş U-15 Akademi Takımı, U-15 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Medipol Başakşehir’i 0-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.İBB Şenlikköy Stadı’nda oynanan Beşiktaş; Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Kartal Kaan Yiğit, Turgay Taha Algur, Yasin Albayrak, Cumali Gürsel, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Kartal Cengizer, Enes Cinemre, Ozan Sevim, Furkan Çiftçi ve Ahmet Sami Bircan ile başladı.

   Müsabakanın ilk yarısını golsüz eşitlikle geçen Beşiktaş U-15 Akademi Takımı, sahadan 0-2 galip ayrıldıBeşiktaş U-15 Akademi Takımını yarı finale taşıyan golleri Çınar Fırat ile Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti.

(Beşiktaş)

Son Güncelleme: 13.06.2022 18:12
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş U15 Akademi Takımı
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