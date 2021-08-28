Beşiktaş üç puanı tek golle aldı

Süper Lig 3. hafta maçında Beşiktaş evinde Fatih karagümrük'ü 1-0 yendi.Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaş, Alex Teixeira ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında 48. dakikada Salih Uçan kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı sahada 10 kişi bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş bu zorlu mücadelen 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7 yaparken, Fatih Karagümrük, 4 paunda kaldı.

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin

Yedekler:Mert Günok, Serdar Saatçı, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Sergen yalçın

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Medhi Benatia, Vegar Hedenstad, Jure Balkovec, Ervin Zukanovic, Lucas Biglia, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic

Yedekler.Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Emre Mor, Efe Tatlı, Tunay Torun, Samed Onur, Muhammed Pehlivan, Vato Arveladze

Teknik Direktör:David Sassarini