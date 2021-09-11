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Beşiktaş üç puanı üç golle aldı

 Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 21:27
Beşiktaş üç puanı üç golle aldı

Beşiktaş üç puanı üç golle aldı

   Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.Karşılaşamaya yeni transferleri ve son derece etkili bir futbol ile başlayan siyah beyazlılar bekledikleri golleri de erken buldular.Karşılaşmanın 7. dakikasında Beşiktaş yeni transferi Michy Batshuay ile 1-0 öne geçti.10. dakikada Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile skoru 2-0 yaptı.15. dakikada Beşiktaş'ın yıldız yeni transferi Miralem Pjanic sarı kart gördü.20. dakikada Beşiktaş'ta Domagoj Vida sakatlanarak yerini Welinton!a bıraktı.43. dakikada bu sefer Beşiktaş'ta Alex Teixeira yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı ve istekli başlayan siyah beyazlılar 52. dakikada Michy Batshuay ile skoru 3-0 yaptı.69. Beşiktaş'dan 3 değişiklik birden geldi. Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre, N'Koudou'nun yerine Kenan Karaman, Pjanic'in yerine Mehmet Topal oyunda.72. dakikada Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'nın yerine Osman Haqi oyuna girdi.75. dakikada Yeni Malatya ekibinde Adem'in yerine Miraç, Aabid'in yerine Mallan oyuna girdi.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Beşiktaş puanını puanın 10 yaparken, Yeni malatyaspor 6 puanda kaldı.

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Roster, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Meralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Alex Teixeira, Michy Bathuayi

Yedekler:Mert Günok, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör:Sergen Yalçın

Yeni Malatyaspor:Abdulsamed Damlu, Qussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Ravane Aabid, Jospin Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler:Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric dizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Stevie Mallan, osman Haqi, Mert miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Mounir Choular

Teknik Direktör:İrfan buz

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYeni Malatyaspor
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