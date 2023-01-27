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Beşiktaş üç puanı üç golle aldı...Beşiktaş 3 -Alanyaspor 0

     Spor Toto Süper Lig 21. Hafta açılış maçında Beşiktaş evinde Alanyaspor’u 3-0 yendi.

27 Ocak 2023 Cuma 21:54
Beşiktaş üç puanı üç golle aldı...Beşiktaş 3 -Alanyaspor 0

Beşiktaş üç puanı üç golle aldı...Beşiktaş 3 - Alanyaspor 0

     Spor Toto Süper Lig 21. Hafta açılış maçında Beşiktaş evinde Alanyaspor’u 3-0 yendi.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 20 dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun’un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş’un üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor’da Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro ve Arnaud Lusamba oyundan çıktılar.Oğuz Aydın, Efkan Bekiroğlu ve Idrissa Doumbia oyuna girdiler.

   50. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2-0 öne geçti.59. Dakikada Beşiktaş Dele Alli şile skoru 3-0 yaptı.64. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan oyundan çıktı.Yerine Necip Uysal oyuna girdi.65. dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekaroğlu sarı kart gördü.

   74. Dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan oyundan çıktı.Yerine Erencan Yardımcı oyuna girdi.76. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka oyundan çıktı.Yerine Kevin N’koudu oyuna girdi.

   86. Dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas oyundan çıktı.Yerine Pedro Pereira oyuna girdi.Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar ve Dele Alli oyundan çıktı.Yeirne Atiba Hutckinson ve Kerem Atakan Jesgin oyuna girdi.90+2. dakikada Alanyaspor'da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Alanyaspor’u 3-0 yendi.

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyaspor
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