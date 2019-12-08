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Beşiktaş uzatma dakikalarında güldü

 Beşiktaş uzun süre yenik oynadığı Kasımpaşa karşısında 90+5'te gelen golle güldü.S

Beşiktaş uzatma dakikalarında güldü

 Beşiktaş uzun süre yenik oynadığı Kasımpaşa karşısında 90+5'te gelen golle güldü.S

08 Aralık 2019 Pazar 21:23
Beşiktaş uzatma dakikalarında güldü

Beşiktaş uzatma dakikalarında güldü

   Beşiktaş uzun süre yenik oynadığı Kasımpaşa karşısında 90+5'te gelen golle güldü.Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Nefes kesen tempolu maçta kazanan Belşiktaş oldu. 3-2'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyet serisi de 6 maça çıkmış oldu. Kartal maçı kulübesinin de katkısıyla alırken 70'te giren Unut Nayir, iki gol attı. 72'de giren Jeremain Lens ise 90+5'te son golün asistini yaptı.

Maçın henüz 15. dakikasında Karim Hafez'in atılmasıyla 10 kişi kalan Kasımpaşa'nın dört maçlık galibiyet hasreti beş maça çıktı. Tayfur Havutçu yönetiminde ilk sınavından puansız ayrılan Paşa 12 puanda kaldı.

Beşiktaş ise Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un üç puan aldığı haftayı kayıpsız bitirdi ve 27 puana çıktı.

Kasımpaşa'nın golleri 24'te Mustafa Pektemek ve 56'da Fode Koita'dan geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 39'da Caner Erkin ile 71 ve 90+5'te Umut Nayir kaydetti. Gökhan Gönül iki asistiyle öne çıkan isimler arasında yer aldı.

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