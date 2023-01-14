Beşiktaş uzatma dakikalarında kazandı...Konyaspor 1 - Beşiktaş 2
Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş’a 2-1 yenildi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Abdülkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 1. Dakikadasında Konyaspor, Mert Günok’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.39. dakikada Konyaspor’da Adil Demirbağ sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Konyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Muhammet Demir oyundan çıktı.Yerine Endri Çekiçi oyuna girdi.56. dakikada Beşiktaş’ta Welinton ve Nathan Redmond oyundan çıktı.Yerine Tayfur Bingöl ve kevin N’Koudou oyuna girdi.64. dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak oyundan çıktı.Yerine Robert Muric oyuna girdi.
67. Dakikada Beşiktaş Cenk Tosun ile skoru 1-1 yaptı.69. dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaki sarı kart gördü.77. dakikada Konyaspor’da Bruno Paz oyundan çıktı.Yerine Soner Dikmen oyuna girdi.90. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun oyundan çıktı.Yerine Dele Alli oyuna girdi.
90+3. dakikada Konyaspor’da Name Briam Diouf oyundan çıktı.Yerine Uche Ikpeazu oyuna girdi.90+5. Dakikada Beşiktaş, Tayfur Bingöl ile 2-1 öne geçti.90+7. Dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka oyundan çıktı.Yerine Emrecan Uzunhan oyuna girdi.
Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF