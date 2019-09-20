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Beşiktaş uzatmalarda yediği 2 golle yıkıldı

 Beşiktaş uzatma dakilalarında yediği 2 golle 4-2 yenildi.

Beşiktaş uzatmalarda yediği 2 golle yıkıldı

 Beşiktaş uzatma dakilalarında yediği 2 golle 4-2 yenildi.

20 Eylül 2019 Cuma 00:02
Beşiktaş uzatmalarda yediği 2 golle yıkıldı

Beşiktaş uzatmalarda yediği 2 golle yıkıldı

   Beşiktaş uzatma dakilalarında yediği 2 golle 4-2 yenildi.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovenya'da konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği iki golle karşılaşmayı 4-2 kaybetti. Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki kariyerine mağlubiyetle başladı. 

   Narodny Stadı'ndaki maçın 14. dakikasında Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi. 20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti. 28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1. 45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2.Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

    Slovan Bratislava, 58 dakikada Andraz Sporar'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. David Holman'ın attığı kısa pas Victor Ruiz'den sekiyor. Seken topla ceza sahası içine topla buluşan Andraz Sporar altıpasın sağ çaprazından kaleye sert bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 90+2'de Marin Ljubicic ile Bratislava skoru 3-2 yaptı. 90+3'te Mohammed Rhasalla, maçın skorunu 4-2 yapan golü attı. 

(Beinsports)

Son Güncelleme: 20.09.2019 00:06
Anahtar Kelimeler:
Slovan Bratislava.Beşiktaş
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