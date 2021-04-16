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Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak son derece kıymetli 3 puandan oldu.

16 Nisan 2021 Cuma 21:13
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı

Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı

  Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak son derece kıymetli 3 puandan oldu.Karşılaşamada ilk gol 45+4'de Beşiktaş'tan geldi.MKE Ankaragücü oyuncusu Ante Kulusic kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısından 52. dakikalarda  Ante Kulusic’ in kendi kalesine attığı ikinci golle Beşiktaş 2-0 öne geçti.65. dakikada MKE Ankaragücü,penaltıdan Paintsil ile durumu 2-1 yaptı.90+3. dakikada MKE Ankaragücü penaltıdan Paintsil 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 bitti.

    Bu sonucun ardından lider Beşiktaş 71 puana yükselirken, Ankaragücü de haftayı 37 puanla kapattı.

   Ligin 36. haftasında Beşiktaş, Salı günü 19.00’da Sivasspor ile deplasmanda; Ankaragücü ise Çarşamba günü saat 16.00’da Denizlispor ile sahasında karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMKE Ankaragücü
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