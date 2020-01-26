Beşiktaş yine kaybetti

Beşiktaş maç kaybetmeye devam ediyor.Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe,Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Nefes kesen karşılaşmada Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşitaş bu sonuçla 30 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 29'a yükseltmeyi başardı.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yardımcı hocası Şenol Fidan yönetiminde büyük rotasyonla çıktığı maçta Göztepe'ye 2-1 kaybedip kötü gidişatı sürdürdü. Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yarışını mucizelere bıraktı. Göztepe ise yeni evindeki ilk maçını kazanmayı başardı.

Kara Kartal'ın tek golü 38. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise 25. dakikada Halil Akbunar ve 45. dakkada Celso Borges kaydetti.

Beşiktaş'ta 67. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki oyuncu Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından puanını 29'a çıkaran Göztepe 8. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş da 30 puanla 7. sırada kaldı.Siyah-Beyazlılar 6 maçlık galibiyet serisinin ardından ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alabildi.

Kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Beşiktaş, BTC Türk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 3-1, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Kara Kartal bugün de Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.