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Beşiktaş yine uzatmalarda kaybetti 

 Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada evinde Wolverhampton'a uzatma dakikalarında yediği golle yenildi.

Beşiktaş yine uzatmalarda kaybetti 

 Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada evinde Wolverhampton'a uzatma dakikalarında yediği golle yenildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:50
Beşiktaş yine uzatmalarda kaybetti 

Beşiktaş yine uzatmalarda kaybetti 

   Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada evinde Wolverhampton'a uzatma dakikalarında yediği golle yenildi.UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İlk maçta deplasmanda şok bir skorla Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, Premier League temsilcisi konuğuna 90+3'te boyun eğdi: 1-0. Siyah-beyazlılar grupta puansız. Konuk ekip Wolves da ilk puanlarıyla tanıştı.

Beşiktaş topa hakim bir oyun sergilese de, Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin gol bulma sorunu, bu maçta da devam etti. 90+3'te Boly karambolde topu ağlara gönderdi.

Dk. 15: Beşiktaş ilk bölümde %70'lik topla oynama üstünlüğü yakaladı.

Dk. 27: Beşiktaş'ta zorunlu bir değişiklik. Sakatlanan Güven Yalçın yerini Umut Nayir'a bıraktı.

Dk. 42: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Caner'in kullandığı köşe vuruşunda yakın direkte Dorukhan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top direkten döndü. Ardından Necip'in vuruşu yine savunmaya çarptı.

Dk. 43: BEŞİKTAŞ BİR POZİSYON DAHA! Caner Erkin'in ceza sahasının sağ çaprazından içeri yerden çevirdiği topa Umut Nayir ayak koymak istedi, savunmadan seken top kaleci Patricio'da kaldı.

Dk. 68: Beşiktaş ikinci yarıda da bu bölüme kadar topa hakim oldu.

Dk. 85: Bu bölümde de kıran kırana mücadele devam ederken Wolves etkili olmaya başladı.Maçta uzatms dakikalarında Beşiktaş  90+3Te yediği golle maçı 1-0 kaybetti.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 03.10.2019 22:03
Anahtar Kelimeler:
WolverhamptonBeşiktaş
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