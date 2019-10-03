Beşiktaş yine uzatmalarda kaybetti

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada evinde Wolverhampton'a uzatma dakikalarında yediği golle yenildi.UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İlk maçta deplasmanda şok bir skorla Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, Premier League temsilcisi konuğuna 90+3'te boyun eğdi: 1-0. Siyah-beyazlılar grupta puansız. Konuk ekip Wolves da ilk puanlarıyla tanıştı.

Beşiktaş topa hakim bir oyun sergilese de, Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin gol bulma sorunu, bu maçta da devam etti. 90+3'te Boly karambolde topu ağlara gönderdi.

Dk. 15: Beşiktaş ilk bölümde %70'lik topla oynama üstünlüğü yakaladı.

Dk. 27: Beşiktaş'ta zorunlu bir değişiklik. Sakatlanan Güven Yalçın yerini Umut Nayir'a bıraktı.

Dk. 42: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Caner'in kullandığı köşe vuruşunda yakın direkte Dorukhan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top direkten döndü. Ardından Necip'in vuruşu yine savunmaya çarptı.

Dk. 43: BEŞİKTAŞ BİR POZİSYON DAHA! Caner Erkin'in ceza sahasının sağ çaprazından içeri yerden çevirdiği topa Umut Nayir ayak koymak istedi, savunmadan seken top kaleci Patricio'da kaldı.

Dk. 68: Beşiktaş ikinci yarıda da bu bölüme kadar topa hakim oldu.

Dk. 85: Bu bölümde de kıran kırana mücadele devam ederken Wolves etkili olmaya başladı.Maçta uzatms dakikalarında Beşiktaş 90+3Te yediği golle maçı 1-0 kaybetti.

(Sözcü)