Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etti

Beşiktaş yokuna kayıpsız devam etti

Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek liderlik yoluna devam etti.Karşılaşmanın 4. dakikasında Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.6. dakikada Hes Kablo Kayserispor, Pedro Henrique’nin golü ile durumu1-1 yaptı.13. dakikada Beşiktaş, Kevin Nkoudou ile skoru 2-1 yaptı.İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 galibiyeti ile kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Beşiktaş, Kevin Nkoudou ile farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

BU sonuçla Beşiktaş üst üste iki beraberliğin ardından galibiyet hasretine son vererek puanını 75’e yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Kayserispor ise, 35 puanda kalarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken,Hes Kablo Kayserispor ise, Denizlispor ile sahasında oynayacak.