Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etti

Beşiktaş yokuna kayıpsız devam etti
Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Beşiktaş, Kevin Nkoudou ile farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
BU sonuçla Beşiktaş üst üste iki beraberliğin ardından galibiyet hasretine son vererek puanını 75’e yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Kayserispor ise, 35 puanda kalarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken,Hes Kablo Kayserispor ise, Denizlispor ile sahasında oynayacak.