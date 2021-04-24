Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etti

Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek liderlik yoluna devam etti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:43
Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etti

Beşiktaş yokuna kayıpsız devam etti

   Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek liderlik yoluna devam etti.Karşılaşmanın 4. dakikasında Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.6. dakikada Hes Kablo Kayserispor, Pedro Henrique’nin golü ile durumu1-1 yaptı.13. dakikada Beşiktaş, Kevin Nkoudou ile skoru 2-1 yaptı.İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 galibiyeti ile kapandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Beşiktaş, Kevin Nkoudou ile farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

   BU sonuçla  Beşiktaş üst üste iki beraberliğin ardından galibiyet hasretine son vererek puanını 75’e yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Kayserispor ise, 35 puanda kalarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken,Hes Kablo Kayserispor ise, Denizlispor ile sahasında oynayacak.

Son Güncelleme: 24.04.2021 23:22
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHes Kablo Kayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray deplasmanda kazandı
Galatasaray deplasmanda kazandı
Trabzonspor beş maç sonra galip geldi
Trabzonspor beş maç sonra galip geldi
İH Konyaspor 0 - A.Hatayspor 0
İH Konyaspor 0 - A.Hatayspor 0
Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı
Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı
M.Başakşehir'den kritik galibiyet
M.Başakşehir'den kritik galibiyet
A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2
A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2
Galatasaray 90+6 da beraberliği kurtardı
Galatasaray 90+6 da beraberliği kurtardı
MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1
MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1
 BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0
 BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0
Hatayspor üç maç sonra kazandı
Hatayspor üç maç sonra kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim