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Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sezonun İlk Maçını Kazandı

2022 - 2023 Hentbol Sezonu 1. hafta karşılaşmalarında 14 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Yurtbay Seramik - Mihalıççık Spor Kulübü maçı oynandı. Heyecanlı karşılaşmada Beşiktaş Yurtbay Seramik, rakibi Mihalıççık Spor Kulübü’nü 40 - 28 skorla mağlup etti.

14 Eylül 2022 Çarşamba 23:21
Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sezonun İlk Maçını Kazandı

Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sezonun İlk Maçını Kazandı


 10 Eylül’de başlayan 2022 - 2023 Hentbol Sezonu 1. hafta karşılaşmalarında 14 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Yurtbay Seramik - Mihalıççık Spor Kulübü maçı oynandı. Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynan maçta Beşiktaş Yurtbay Seramik, rakibi Mihalıççık Spor Kulübü’nü  40- 28 skorla mağlup etti.

 İlk yarıyı 19 - 10 önde tamamlayan Beşiktaş Yurtbay Seramik, ikinci yarıda 19 sayı ile galip geldi. 

 Beşiktaş Yurtbay Seramik: “Hedefimiz şampiyonluk.”

Beşiktaş Yurtbay Seramik, 2022 - 2023 sezonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Beşiktaş Yurtbay Seramik Başantrenörü Mehmet Korer Koral, maç öncesi yaptığı açıklamada “Ligde ilk maçımıza çıkacağız. Maçtan galip gelerek moral kazanmak ve diğer maçlarda oyunumuza yansıtarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda tüm oyucularıma süper ligin ilk maçında başarılar diliyorum.” İfadelerini kullanarak her anlamda desteklerini gördükleri yönetime ve Beşiktaş taraftarlarına teşekkürlerini iletti.

 Beşiktaş Yurtbay Seramik oyuncularından Gökay Bilim ise “Ligdeki hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bu hafta güzel bir şekilde devam edip Mihalıççık maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça hazırız.” şeklinde konuştu.

 Beşiktaş Yurtbay Seramik, Hentbol Erkekler Süper Ligi 2. hafta maçları kapsamında 17 Eylül Cuma günü Ümraniye Belediyesi GSK ile karşılaşacak.

Son Güncelleme: 14.09.2022 23:25
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBeşiktaş Yurtbay Seramik
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