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Beşiktaş zirvede ağır yara aldı | Kasımpaşa 1- Beşiktaş 0

Süper Lig'in lideri Beşiktaş 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek 3 puan kaybetti.

04 Nisan 2021 Pazar 20:47
Beşiktaş zirvede ağır yara aldı | Kasımpaşa 1- Beşiktaş 0

Beşiktaş zirvede ağır yara aldı.I Kasımpaşa 1- Beşiktaş 0

   Süper Lig'in lideri Beşiktaş 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek 3 puan kaybetti.Karşılaşmada 19. dakikada Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golü ile 1-0 öne geçti.29. dakika Kasımpaşa savunması hata yaptı.Larin kalecinin üzerine vurdu.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Kasımpaşa, Isaac Thelin'in ayağından penaltı kaçırdı.69. dakika N'Koudou ceza sahası şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.90+3 dakika - Beşiktaş'ta köşe vuruşunda Welinton yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak topun kontrolünü Ertuğrul sağladı.Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

   Bu sonuçla Beşiktaş 64 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 34 yaptı.33. hafta Beşiktaş evinde Alanyaspor'la oynarken,Kasımpaşa, Denizlispor deplasmanında olacak.

 

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Larin

Son Güncelleme: 05.04.2021 00:27
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKasımpaşa
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