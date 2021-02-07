Beşiktaş zirveye yeniden tutundu

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada İH Konyaspor'u 1-0 yenerek zirve yarışından kopmadı.Karşılaşmanın hemen başında Beşiktaş on kişi kaldı.14. dakikada Beşiktaş’ta N’Sakala, Shengelia’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.N’Sakala, 21. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.42. dakikada Beşiktaş’ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Ghezzal ortaladı, Ahmet Çalık’ın müdahalesiyle top kornere çıktı.İlk yarı golsüz kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62.dakikada Vincent Aboubakar, kendi yarı alanında aldığı topla neredeyse tüm Konyasporluları çalımayarak rakip ceza alanına sokuldu. Vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.81. dakikada Beşiktaş Rosier'in golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonucun ardından 48 puana ulaşan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanları eşitleyerek liderlik yarışına ortak oldu.

5 haftadır kazanamayan Konyaspor kötü gidişi bu hafta da bitiremedi ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. 24 puanda kalan yeşil beyazlılar 15’inci sıraya tutundu.

Gelecek hafta Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak, Konyaspor ise sahasında Denizlispor ile oynayacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, A. Kerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Shengelia, Miya, Kravets