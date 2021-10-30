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Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı 

Süper Lig 11. hafta maçında Hatayspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 17:50
Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı 

BeşiktaşHatayspor'a takıldı 

   Süper Lig 11. hafta maçında Hatayspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi.Karşılaşmanın 6. dakikasında Hatayspor,  Saba Lobzhanidze ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Beşiktaş'ta Alex Teixeira sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 80. dakikada Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.88. dakikada Hatayspor'da Adama Traore sarı kart grödü.90. dakikada Hatayspor'da Mohammed Kamara sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

     Bu sonuçla Hataspor puanını 23 yaparak ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.Süper Lig 12. Hafta maçlarında Beşiktaş evinde 06.11.2021 Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor ile oynarken, Hatayspor 07.11.2021 Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak.

Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
HataysporBeşiktaş
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