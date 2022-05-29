Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.Beşiktaş'ta Fuat Çimen ile başkanlık arışına giren Ahmet Nur Çebi, oyların büyük çoğunluğunu elde etti ve yeniden başkanlığa seçildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 sandık sonunda Ahmet Nur Çebi 2777 oy, Fuat Çimen 1190 oy aldı.

Yeniden başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

“Bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma, Beşiktaş’a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Onlarla yürümeye devam edeceğim. Onlar benim yol arkadaşlarım, onların kıymetini biliyorum.Benim çok yorucu ancak keyifli bir gündü. Buraya gelip oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları bir değerlendirme gerektirir. Kazanan için de, kaybeden için de. Seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler için de. Ama şunu söylüyorum ki, Beşiktaş’a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Lütfen bundan sonra Beşiktaş’a hizmet edecek çok kişi olduğuna inanıyorum, adaylıklarını koysunlar. En önemlisi 17-18 bin tane oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesi olması… Buraya gelmeyenlerin ve mazeretleri olmayanların iyi düşünmesi gerekir. Bu 18 bin kişinin 5 bini buradaysa 13 bini neredeydi? Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte, öncelikle buraya gelmeyen arkadaşlarımı kenetlenmeye devam ediyorum.”

Başkan



Ahmet Nur Çebi



Asıl Üyeler



Engin Baltacı

Emre Kocadağ

Mehtap Mutluşan Ferah

Celal Aral

Serhan Çetinsaya

Murat Kılıç

Umut Tahir Güneş

Ali Bayrak



Yedek Üyeler



Bilgihan Cenk Sürmen

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu

Seyit Ateş

Umut Şenol

Melih Arslan

(BJK)