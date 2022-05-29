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Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi

 Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi

29 Mayıs 2022 Pazar 22:39
Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi

   Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.Beşiktaş'ta Fuat Çimen ile başkanlık arışına giren Ahmet Nur Çebi, oyların büyük çoğunluğunu elde etti ve yeniden başkanlığa seçildi.

   Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 sandık sonunda Ahmet Nur Çebi 2777 oy, Fuat Çimen 1190 oy aldı.

Yeniden başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

“Bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma, Beşiktaş’a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Onlarla yürümeye devam edeceğim. Onlar benim yol arkadaşlarım, onların kıymetini biliyorum.Benim çok yorucu ancak keyifli bir gündü. Buraya gelip oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları bir değerlendirme gerektirir. Kazanan için de, kaybeden için de. Seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler için de. Ama şunu söylüyorum ki, Beşiktaş’a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Lütfen bundan sonra Beşiktaş’a hizmet edecek çok kişi olduğuna inanıyorum, adaylıklarını koysunlar. En önemlisi 17-18 bin tane oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesi olması… Buraya gelmeyenlerin ve mazeretleri olmayanların iyi düşünmesi gerekir. Bu 18 bin kişinin 5 bini buradaysa 13 bini neredeydi? Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte, öncelikle buraya gelmeyen arkadaşlarımı kenetlenmeye devam ediyorum.”

Başkan

Ahmet Nur Çebi

Asıl Üyeler

Engin Baltacı
Emre Kocadağ
Mehtap Mutluşan Ferah
Celal Aral
Serhan Çetinsaya

Murat Kılıç
Umut Tahir Güneş
Ali Bayrak

Yedek Üyeler

Bilgihan Cenk Sürmen
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
Seyit Ateş
Umut Şenol
Melih Arslan

 (BJK)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAhmet Nur Çebi
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