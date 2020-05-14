Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona testi pozitif çıktı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan corona virüsü testleri neticesinde toplam 8 kişinin testi pozitif çıktı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 61 yaşındaki Çebi'nin tedavisine derhal başlandı.

Beşiktaş Kulübü daha önce bir futbolcu ve bir antrenörde çıkan corona virüsünden dolayı yaptığı ikinci test sonuçlarını da açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi siteden yaptığı açıklamada 8 kişinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Aynı zamanda siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de corona virüsü testinin pozitif çıktı. Beşiktaş resmi açıklamasında 61 yaşındaki başkanın tedavisine prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını belirtti.