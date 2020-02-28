Beşiktaş'tan muhteşem dönüş...Alanyaspor 1-Beşiktaş 2

Beşiktaş 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada müthiş bir dönüş yaparak 2-1 kazandı.Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, geriye düştüğü maçta birçok net gol fırsatını harcamasına rağmen Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Siyah beyazlılar bu sonuçla iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmadaki ilk net gol fırsatını Beşiktaş Burak Yılmaz ile yakaladı. Mücadelenin 24. dakikasında Alanyaspor savunmasında Welinton'dan seken topu alan Burak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat rakibinin açısını daraltan Marafona gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada gelid.Sağ kanatta topla buluşan Efecan, atağa destek veren Onur Bulut'u topla buluşturdu. Onur'un ceza sahasına yaptığı etkili ortaya arka direkteki Junior Fernandes kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi.

Golün şokunu çabuk atlatmak isteyen Beşiktaş, 38. dakikada gole çok yaklaştı. Alanspor savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Boyd harika bir pas yolladı. Uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Gönül aşırtma bir vuruş yapmak istedi fakat topu üstten dışarı attı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra siyah beyazlılar bu kez Atiba Hutchinson ile golle burun buruna geldi. N'Koudou'nun pasıyla sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Atiba sert bir vuruş yaptı ancak Welinton son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı. İlk yarı 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 50. dakikada yakaladığı pozisyonda direğe takıldı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Gökhan Gönül, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içindeki Atiba'ya pasını verdi. Kanadalı futbolcu gelişine yaptığı vuruşta üst direğe takıldı.Alanyaspor kalesini ablukaya alan Beşiktaş, üst üste goller kaçırdı. Dakika 53'te Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortayı Atiba topuğuyla çevirdi. Elneny önünde kalan topa vuruşunu yaptı ancak savunma araya girdi. Arka direkteki Vida pozisyonu tamamlamak istedi ancak Hırvat stoperin vuruşu az farkla auta gitti.

Birçok net gol fırsayından eli boş dönen siya beyazlılar, aradığı golü 70. dakikada buldu. Alanyaspor ceza sahasına paslaşarak giren siyah beyazlılarda Elneny sağ kanattan çizgiye iner inmez ortasını yaptı. Altı pas içindeki Burak Yılmaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.Dakika 79'da Elneny'nin pasına hareketlenen Burak Yılmaz, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kaleci Marafona'yı mağlup etti ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı için gol geçersiz sayıldı.Alanyaspor karşısında ikinci yarıda oyunun tek hakim olan Beşiktaş, 86. dakikada penaltı kazandı. Burak'ın ceza sahası içinde çektiği şut, Caulker'ın eline çarpınca hakem Halis Özkahya penalt noktasını gösterdi. Dakika 87'de topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen skoru 2-1'e getiren golü attı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı. Beşiktaş böylece puanını 40 yaparken Alanyaspor 39 puanda kaldı.

Siyah beyazlılar gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlarken Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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