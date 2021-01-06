Beşiktaş'tan, Rizespor'a yarım düzine gol I Beşiktaş 6-Ç.Rizespor 0
Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizesor'a yarım düzine gol attı.Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet alarak, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 34'e yükselterek liderlik koltuğuna otururken, Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada kaldı.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinto, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda