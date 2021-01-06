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Beşiktaş'tan, Rizespor'a yarım düzine gol I Beşiktaş 6-Ç.Rizespor 0

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizesor'a yarım düzine gol attı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:53
Beşiktaş'tan, Rizespor'a yarım düzine gol I Beşiktaş 6-Ç.Rizespor 0

Beşiktaş'tan, Rizespor'a yarım düzine gol I Beşiktaş 6-Ç.Rizespor 0

   Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizesor'a yarım düzine gol attı.Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında   Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet alarak, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

   Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 79 ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 56. dakikada Oğuzhan Özyakup ile 89. dakikada Ajdin Hasic kaydetti.

    Beşiktaş bu sonuçla puanını 34'e yükselterek liderlik koltuğuna otururken, Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada kaldı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinto, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda

Son Güncelleme: 06.01.2021 23:09
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşÇaykur RizesorBeşiktaştan
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