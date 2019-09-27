Binlerce kişi salona koştu, INT'l Sports Wellness Show başladı

Avrupa Spor Haftası çerçevesinde düzenlenen INT'l Sports Wellness Show İstanbul Ataşehir'de düzenlenen törenle başladı. Türkiye'nin uluslararası alanda ilk sports ve wellness etkinliği olarak bilinen organizasyonda ünlü gruplar binlerce katılımcı ile birlikte sağlık için spor yaptı. Wellness Show 2019'a çok sayıda ülkeden genç kız aileriyle birlikte katılıyor.

Çok sayıda yabancının etkinliğe katılmak için geldiği Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nde buluştu. Çoğunluğu genç kızların fitness kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Turkuaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe İran. BAE, Katar ve AB ülkelerinden de çok sayıda katılım sağlandı.

Sağlıklı bir hayat için on binlerce kişiye üç gün boyunca formda kalmanın yollarının düzenlenen gösterilerle öğretileceği etkinlikte kendi alanında dünyaca ün yapmış kişi ve gruplar sahne alıyor. Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi'ne gelenler, organizasyonda izleyici değil katılımcı olarak kendini buluyor.





Spor kıyafetleriyle gelenlere salonda ücretsiz olarak fitness araçlarının kullanımı sağlanıyor. Wellness Show'un ilk gününde katılımcılar salonda Zumba ve Kango Jumps yaparak hem stress attı hem de yeni eğitimler için ısınma egzersizleri içinde yer aldı. Didem Zeybek, Ecem Özcan, Yuliya Bor, Mine Yılmazbilek, Metin Taner, İlker Dural, Maria Raum, Rut Vela gibi uluslararası alanda ün yapmış isimler, katılımcılara son dönemde geliştirilen form tutan hareketleri öğretti.

INT'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Kordinatörü Ayçe Karadağ, İstanbul'u sallayan depreme rağmen binlerce kişinin deprem sterisini atmak için salona koştuğunu belirterek "Yurt dışından gösterilen ilgi bizi daha da umutlandırdı. Yarın ve pazar günü katılım rekoru bekliyoruz" dedi.

Karadağ, genç kızların ve kadınların Ataşehir Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na fitness kıyafetleri ve aksesuarlarıyla koştuğunu belirterek "Plazalarda, sitelerde hareketsiz yaşamın getirdiği sorunları aşmanın yolu spor yapmaktır. Burada çocukların anneleri ve babalarını buraya getirdiğine tanık olduk. Bu gelecek için umut verici. Yaşadığımız deprem stresine rağmen programımız aksamadan devam ediyor" dedi.

INT'l Sports Wellness Show'un ikinci gününde Zumba'nın kurucusu Beto Perez'in de binlerce kişi ile birlikte dans edeceğini söyleyen Karadağ, cumartesi ve pazar günü binlerce kişiyi küçük sürprizlerin beklediğini söyledi.

INT'l Sports & Wellness Show 2019 kapsamında Zumba, Les Mills. Kango Jumps, Aikido, Kross Fit, Spinnign Hip Hop Dance, Capoeira, Pole Dance, Kaykay, Bisiklet, Plates, Yoga. Meditasyon, Aqua Fitness etkinliklerinde profesyonel ekiplerin de gösterileri olacak.