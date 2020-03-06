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#BirlikteGüçlüyüz | Darüşşafaka Galatasaray karşılaşmasında tribünler kadınların

8 Mart Pazar günü ING Basketbol Süper Ligi 22.hafta da Darüşşafaka - Galatasaray karşılaşmasında tribünler kadınlara ayrıldı.

06 Mart 2020 Cuma 23:24
#BirlikteGüçlüyüz | Darüşşafaka Galatasaray karşılaşmasında tribünler kadınların

#BirlikteGüçlüyüz | Darüşşafaka Galatasaray karşılaşmasında tribünler kadınların

Darüşşafaka Spor Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde günü takım ve renk ayrımı gözetmeden, #BirlikteGüçlüyüz demek için Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu Tribünlerine Tüm Kadın Basketbol severleri davet ediyor. Darüşşafaka Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

8 Mart Pazar Dünya Kadınlar Günü’nde Tribünler Kadınlara Ücretsiz.

8 Mart günü takım ve renk ayrımı gözetmeden, #BirlikteGüçlüyüz demek için Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu Tribünlerine Tüm Kadın Basketbol severleri davet ediyoruz.

Darüşşafaka Spor Kulübü olarak aldığımız kararda;

8 Mart Pazar günü ING Basketbol Süper Ligi 22.hafta da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynayacağımız Galatasaray Doğa Sigorta müsabakasında, Tribünler kadın basketbol severlerin olacak.

Her zaman dediğimiz gibi #BirlikteGüçlüyüz

#BirlikteGüçlüyüz demek için, tüm kadınlarımızı bekliyoruz.

Kadın izleyicilerimiz için hazırladığımız özel davetiyeler, maç günü salon gişesinde sizleri bekliyor.

Mücadele saat 17.30 ’da başlayacaktır.

Saygılarımızla

Darüşşafaka Spor Kulübü

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Anahtar Kelimeler:
BirlikteGüçlüyüzDarüşşafakaGalatasarayING Basketbol Süper Ligi
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