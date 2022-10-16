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Bisiklet tutkunları Tarihi Yarımada'da pedal çevirdi

İstanbullu bisiklet tutkunları, pazar sabahı Tarihi Yarımada’nın tadını doyasıya çıkardı. Bisiklet severler, Spor İstanbul’un düzenlediği “Tarihi Yarımada Bisiklet Turu” etkinliğinde bir araya gelerek pedal çevirdi.

16 Ekim 2022 Pazar 22:15
Bisiklet tutkunları Tarihi Yarımada'da pedal çevirdi

Bisiklet tutkunları Tarihi Yarımada'da pedal çevirdi


İstanbul’un daha aktif ve daha sağlıklı bir şehir olması için faaliyetlerini sürdüren Spor İstanbul, Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’nda bisiklet tutkunlarını 16 Ekim Pazar sabahı Tarihi Yarımada’da buluşturdu. Yüzlerce bisiklet sever sabah 09.00’da başlayan etkinlikte Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Meydanı’ndan start aldı ve kontrollü trafik eşliğinde Tarihi Yarımada caddelerini turladı. İstanbul’un bisiklet dostu ve çevreci bir kent olması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 19 km boyunca pedallar çevrildi. Yenikapı’da tura başlayan sporcular; Kumkapı – Çatladıkapı Geçidi – Sirkeci – Eminönü – Unkapanı – Cibali – Fener – Balat – Fener – Cibali – Unkapanı – Sirkeci – Gülhane Parkı sahil girişi – Gülhane Parkı tramvay çıkışı – Sultanahmet Meydanı – Ayasofya Camii – Küçük Ayasofya Caddesi – Aksakal Sokak – Kennedy Caddesi – Çatladı Kapı – Kumkapı – Yenikapı hattında bisiklet sürerek Tarihi Yarımada’da renkli görüntüler oluşturdu.

3. ORANGE BALL TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON GALATASARAY

Spor İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Orange Ball Uluslararası Masterlar Sutopu Turnuvası sona erdi. Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden toplam 12 takım katıldı. Üç gün boyunca devam eden turnuva, 16 Ekim Pazar günü oynanan finallerin ardından tamamlandı. Finalde İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nü mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu. Romanya temsilcisi Valahia ise 3. sırada yer aldı.
 

Anahtar Kelimeler:
İBBSporistanbulBisiklet Turu
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