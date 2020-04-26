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Borusan Otomotiv uluslararası e-spor yarışmalarına sponsor oldu

Borusan Otomotiv Motorsport Sanal Yarış Takımı BOM E-Team uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

26 Nisan 2020 Pazar 12:49
Borusan Otomotiv uluslararası e-spor yarışmalarına sponsor oldu

Borusan Otomotiv uluslararası e-spor yarışmalarına sponsor oldu


Borusan Otomotiv Motorsport’un e-sporların son yıllarda gösterdiği gelişime paralel kurduğu BOM E-Team, 3 başarılı sporcusuyla bir kez daha SRO E-Sport GT Şampiyonası Silver kategoride start almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın ardından bu sene de şampiyonaya davet edilen BOM E-Team pilotları, antrenmanlarına tüm hızları ile devam ediyor.

Borusan Otomotiv Motorsport’un 13 yıldır gerçek pistlerde gösterdiği başarıyı sanal ortama taşımak ve motor sporlarına genç yetenekler kazandırmak amacıyla oluşturduğu BOM E-Team, FIA’nın (Uluslararası Otomobil Federasyonu) dünyadaki en büyük yarış organizatörü ve aynı zamanda GT3 ile GT4 kategorilerindeki birçok büyük yarışın da sahibi olan SRO tarafından düzenlenecek E-Sport GT Şampiyonası’na hazırlanıyor. Şampiyonanın ilk ayağı, 26 Nisan’da dünyaca ünlü Silverstone Pisti’nde gerçekleştirilecek. 11 farklı markanın yer aldığı ve 300’ün üzerinde katılım talebinin olduğu organizasyonda, BMW’ye ayrılan 4 koltuğun 3 tanesini ön elemeler neticesinde seçilen BOM E-Team pilotları Furkan Özcan, Mertcan Solak ve Uğur Baba dolduracak. SRO E-Sport GT Şampiyonası’nda BOM E-Team’in dünyaca ünlü rakipleri arasında Ferrari Driving Academy, RedBull Esports, Jean Alesi Driving Academy, Williams Esports ve Thrustmasters takımları yer alıyor.

BOM yarış takımıyla özdeşleşen turkuaz renkteki BMW M6 GT3 ile yarışacak olan BOM E-Team, sanal pistte otomobillerinin ayarlarını geliştirmeye devam ediyor. Lastik tipi ve basıncı, aerodinamik ayarları, süspansiyon geometrisi ve amortisör ayarları gibi detayların pistlerin yapısına göre incelenip kararlaştırılması, tıpkı gerçek yarışlarda olduğu gibi sanalda da takımın başarı grafiğini önemli derecede etkiliyor.

SRO tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda gerçek pilotlar Pro,e-sporcular Silver ve halka açık elemeleri geçmeyi başarabilen diğer katılımcılar ise Amatör kategorilerde mücadele edecekler. Dünyanın önemli pistlerinde düzenlenecek yarışlarda, büyük finale kalan en iyiler halk oylamasıyla belirlenecek olan pistte on-site gerçekleştirilecek finalde yarışacaklar. SRO’nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak yarışlarla ilgili tüm bilgiler www.instagram.com/bometeam/ hesabından takip edebilir.

BOM E-Team 2021 pilotlarının belirleneceği Assetto Corsa PC platformu üzerinden gerçekleştirilen şampiyonaya katılmak için ise www.bometeam.com web sitesi üzerinden detaylı bilgi edinilerek kayıt olunabiliyor.


Pro ve Silver Kategorileri Yarış Takvimi

1. Ayak – Silverstone – 26 Nisan
2. Ayak – Total 24 Hours of Spa – 10 Mayıs
3. Ayak – Nürburgring – 17 Mayıs
4. Ayak– Barcelona – 31 Mayıs
5. Ayak – Halk oylaması ile belirlenecek pist – 14 Haziran
Büyük Final – Halk oylaması ile belirlenecek pist

Amatör Kategori Yarış Takvimi

1. Ayak – Silverstone – 16 Mayıs
2. Ayak – Total 24 Hours of Spa – 23 Mayıs
3. Ayak – Nürburgring – 30 Mayıs
4. Ayak – Barcelona – 6 Haziran
5. Ayak – Halk oylaması ile belirlenecek pist – 13 Haziran
Büyük Final – Halk oylaması ile belirlenecek pist

BOM E-TEAM Hakkında

Borusan Otomotiv Motorsport E-Team, ülkemizi 4 kıta ve 20 ülkede, 300’den fazla yarışta temsil ederek 18 şampiyonluk elde etmiş olan Borusan Otomotiv Motorsport tarafından kurulmuştur.


Ülkemizde e-sporların gelişmesi,

Sportif açıdan başarılı ve takım ruhuna uygun olan e-sporculara Borusan Otomotiv Motorsport e-team renkleri ile uluslararası turnuvalarda yarışma şansı verilmesi,
Borusan Otomotiv Motorsport E-Team sporcularının sanal pistlerden gerçek pistlere geçerek Borusan Otomotiv Motorsport pilotu olarak yarışma şansı verilmesidir.
 

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Anahtar Kelimeler:
Borusan OtoESPORBOM ETeam
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