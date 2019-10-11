Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99028
ALTIN
281.946
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4569
EURO
6.4829

Bravo size çoçuklar, Türkiye 1-Arnavutluk 0

 Türkiye son dakikada Arnavutluk'u 1-0 yendi.

Bravo size çoçuklar, Türkiye 1-Arnavutluk 0

 Türkiye son dakikada Arnavutluk'u 1-0 yendi.

11 Ekim 2019 Cuma 23:46
Bravo size çoçuklar, Türkiye 1-Arnavutluk 0

Bravo size çoçuklar,Türkiye 1-Arnavutluk 0

   Türkiye son dakikada Arnavutluk'u 1-0 yendi.UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye gruptaki 7. maçında Kadıköy'de Arnavutluk ile karşı karşıaya geldi. İngiltere'de forma giyen golcü futbolcumuz Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı gol ile millilerimiz sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.Grubumuzda oynanan diğer karşılaşmada Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu sonuçların ardından Millilerimiz 18 puanla grupta liderliğini korudu.

Türkiye gruptaki 8. maçında 14 Ekim'de Fransa'nın konuğu olacak.

İşte karşılaşmada öne çıkan anlar...

DK 2: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrıldı fakat sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

DK 17: Burak Yılmaz savunmanın arkasına atılan pasla bir kez daha hareketlendi. Sol taraftan ceza sahasına giren deneyimli forvet topu düzelttikten sonra arkadan desteğe gelen Hakan'ı düşündü fakat Hakan Çalhanoğlu vuruşunu yapmakta gecikince savunma yerini aldı ve tehlikeyi önledi. 

DK 34: Arnavutluk, Memushaj ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mert Günok hızlıca Hakan'ı topla buluşturdu. Hızla rakip sahada topla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden sol ayağıyla şutunu attı ancak kaleci topu rahatlıkla kontrol etti. 

DK 45+4: Manaj'ın vurduğu sert şut barajdan sekip tehlike bir şekilde kaleye gitti ancak kaleci Mert soluna iyi uzandı ve topu kornere çelmeyi başardı. 

DK 47: Hakan'ın kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkteki Merih Demiral müsait durumda istediği vuruşu yapamadı. 

DK 49: Ceza sahasının biraz gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu yayın üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan'ın yerden sert şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

DK 54: Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Çağlar sol ayağıyla hamlesini yaptı fakat topa dokunamadı. 

DK 63: Milliler rakip savunmayı son derece eksik ve dengesiz bir şekilde yakaladı. Topla birlikte rakip ceza sahasına kadar ilerleyen Hakan Çalhanoğlu şutunu atmadı ve sol tarafındaki Burak Yılmaz'ı düşündü ancak Arnavutluk savunması araya girmeyi başardı. 

DK 67: Ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz sol taraftaki Hakan Çalhanoğlu'nu topla buluşturdu. Hakan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top direğin dibinden dışarı gitti.

DK 70: Sağ taraftan topla buluşan Zeki Çelik rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla kale sahasına gönderdiği topa kimse dokunamazken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 

DK 74: Sol taraftan ceza sahasına giren Roshi kale sahasına oldukça tehlikeli bir top gönderdi fakat Manaj müsait durumda topu ağlara gönderemedi. 

DK 81: Savunma arkasına atılan derin pasta hareketlenen Manaj rakip ceza sahasına ilerledi ancak gerilerden gelen Merih Demiral son derece kritik bir müdahale ile topu kazanmayı başardı. 

DK 90:Arnavutluk savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci Strakosha ve Ismajli anlaşamadı. Seken topu önünde bulan Cenk Tosun kafayla topu boş kaleye gönderdi ve Millileri öne geçirmeyi başardı. 

(Sözcü)

Son Güncelleme: 12.10.2019 01:42
Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den kız çoçukları için futbol okulu projesi
Fenerbahçe'den kız çoçukları için futbol okulu projesi
A Milli Takım Arnavutluk ile karşılaşıyor
A Milli Takım Arnavutluk ile karşılaşıyor
Fenerbahçe Beko Euroleague'de 2.ci maçını da kaybetti.
Fenerbahçe Beko Euroleague'de 2.ci maçını da kaybetti.
Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı, Rizespor 1-Trabzonspor 2
Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı, Rizespor 1-Trabzonspor 2
Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2
Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2
Beşiktaş, Alanyaspor'un yenimezlik serisine son verdi, Beşiktaş 2-Alanyaspor 0
Beşiktaş, Alanyaspor'un yenimezlik serisine son verdi, Beşiktaş 2-Alanyaspor 0
Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1
Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1
Galatasaray galibiyete hasret kaldı
Galatasaray galibiyete hasret kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort