Bravo size çoçuklar,Türkiye 1-Arnavutluk 0

Türkiye son dakikada Arnavutluk'u 1-0 yendi.UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye gruptaki 7. maçında Kadıköy'de Arnavutluk ile karşı karşıaya geldi. İngiltere'de forma giyen golcü futbolcumuz Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı gol ile millilerimiz sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.Grubumuzda oynanan diğer karşılaşmada Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu sonuçların ardından Millilerimiz 18 puanla grupta liderliğini korudu.

Türkiye gruptaki 8. maçında 14 Ekim'de Fransa'nın konuğu olacak.

İşte karşılaşmada öne çıkan anlar...

DK 2: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrıldı fakat sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

DK 17: Burak Yılmaz savunmanın arkasına atılan pasla bir kez daha hareketlendi. Sol taraftan ceza sahasına giren deneyimli forvet topu düzelttikten sonra arkadan desteğe gelen Hakan'ı düşündü fakat Hakan Çalhanoğlu vuruşunu yapmakta gecikince savunma yerini aldı ve tehlikeyi önledi.

DK 34: Arnavutluk, Memushaj ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mert Günok hızlıca Hakan'ı topla buluşturdu. Hızla rakip sahada topla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden sol ayağıyla şutunu attı ancak kaleci topu rahatlıkla kontrol etti.

DK 45+4: Manaj'ın vurduğu sert şut barajdan sekip tehlike bir şekilde kaleye gitti ancak kaleci Mert soluna iyi uzandı ve topu kornere çelmeyi başardı.

DK 47: Hakan'ın kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkteki Merih Demiral müsait durumda istediği vuruşu yapamadı.

DK 49: Ceza sahasının biraz gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu yayın üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan'ın yerden sert şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

DK 54: Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Çağlar sol ayağıyla hamlesini yaptı fakat topa dokunamadı.

DK 63: Milliler rakip savunmayı son derece eksik ve dengesiz bir şekilde yakaladı. Topla birlikte rakip ceza sahasına kadar ilerleyen Hakan Çalhanoğlu şutunu atmadı ve sol tarafındaki Burak Yılmaz'ı düşündü ancak Arnavutluk savunması araya girmeyi başardı.

DK 67: Ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz sol taraftaki Hakan Çalhanoğlu'nu topla buluşturdu. Hakan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top direğin dibinden dışarı gitti.

DK 70: Sağ taraftan topla buluşan Zeki Çelik rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla kale sahasına gönderdiği topa kimse dokunamazken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

DK 74: Sol taraftan ceza sahasına giren Roshi kale sahasına oldukça tehlikeli bir top gönderdi fakat Manaj müsait durumda topu ağlara gönderemedi.

DK 81: Savunma arkasına atılan derin pasta hareketlenen Manaj rakip ceza sahasına ilerledi ancak gerilerden gelen Merih Demiral son derece kritik bir müdahale ile topu kazanmayı başardı.

DK 90:Arnavutluk savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci Strakosha ve Ismajli anlaşamadı. Seken topu önünde bulan Cenk Tosun kafayla topu boş kaleye gönderdi ve Millileri öne geçirmeyi başardı.

(Sözcü)