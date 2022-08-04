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Breidablik 1 - Başakşehir 3

 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’i deplasmanda 3-1 yendi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 23:04
Breidablik 1 - Başakşehir 3

Breidablik 1 - Başakşehir 3

   UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’i deplasmanda 3-1 yendi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.24. dakikada Başakşehir'de bu sefer Mounir Chouiar sarı kart gördü.38. dakikada Başakşehir deplasmanda Danijel Aleksic'in golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün golü ile skoru 2-0 yaptı.58. dakikada İzlanda ekibi Breidablik'te Damir Muminovic sarı kart gördü.63. dakikada Breidablik, Viktor Karl Einarsson golü skoru 2-1 yaptı.66. dakikada Başakşehir'de Mounir Chouiar, Şener Özbayraklı ve Stefano Okaka oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler, Mahmut Tekdemir ve Enzo Crivelli oyuna girdiler.67. dakikada Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü.74. dakikada Breidablik'te Isak Thorvaldsson sarı kart gördü.75. dakikada Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner yerini Junior Caiçara'ya bıraktı.89. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç yerini Patryk Szysz'e bıraktı.90+2. dakikada Başakşehir Danijel Aleksic'in golü ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yendi.

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka

Son Güncelleme: 05.08.2022 00:00
Anahtar Kelimeler:
BreidablikBaşakşehir
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