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Brezilya'dan samba şov.....Brezilya 2 - Sırbistan 0

 2022 Dünya Kuapası G Grup maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 yendi.

24 Kasım 2022 Perşembe 23:48
Brezilya'dan samba şov.....Brezilya 2 - Sırbistan 0

Brezilya'dan samba şov...Brezilya 2 - Sırbistan 0

   2022 Dünya Kuapası G Grup maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 yendi.Karşılaşmanın 7. dakikasında Sırbistan'da Starhinja Pavlovic sarı kart

gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Sırbistan'da Nemanja Gudelj sarı kart gördü.57. dakikada Sırbistan'da Nemanja Gudelj ve Andrija Zivkovic oyundan çıktılar.Yerine Ivan Ilic ve Nemanja Radonjic oyuna girdi.62. dakikada Brezilya, Richarlison ile skoru 1-0 yaptı.65. dakikada Sırbistan'da Sasa Lukic sarı kart gördü.66. dakikada Sırbistan'da Sasa Lukic ve Filip Mladenovic oyundan çıktılar.Yerine Darko Lazovic ve Dusan Vlahovic oyuna girdiler.73. dakikada Brezilya, Richarlison ile skoru 2-0 yaptı.

   Karşılaşmanın 79. dakikasında Brezilya'da Lucas Paqueta, Vinicius Junior ve Richarlison oyundan çıktılar.Yerine Fred, Rodrygo ve Gabriel Jesus oyuna girdiler.80. dakikada Brezilya'da Neymar yerini Antony'e bıraktı.83. dakikada Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic yerini Nemanja Maksimovic'e bıraktı.87. dakikada Brezilya'da Raphinha yerini Gabriel Martinelli'ye bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 yendi.

Brezilya:Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Carlos Casemiro, Lucas Paqueta, Richarlison, Neymar, Raphinha, Vinicius Junior

Sırbistan:Vanja Milinkovic-Savic, Starhinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Filip Mladenovic, Nemanja Gudelj, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic

G Grup Puan Durumu;

Brezilya.    3

İsveç.        3

Kamerun  0

Sırbistan. 0

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaSırbistan
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