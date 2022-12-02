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Brezilya grup lideri olarak son 16’da Kamerun 1 - Brezilya 0

2022 Dünya Kupası G Grup maçında Brezilya, Kamerun'a 1-0 yenilmesine karşın 6 puanlave averajla  grup lideri olarak son 16’a kaldı.

02 Aralık 2022 Cuma 23:54
Brezilya grup lideri olarak son 16’da Kamerun 1 - Brezilya 0

Brezilya grup lideri olarak son 16’da Kamerun 1 - Brezilya 0

   2022 Dünya Kupası G Grup maçında Brezilya, Kamerun'a 1-0 yenilmesine karşın 6 puan ve averajla İsviçre'nin önünde grup lideri olarak son 16’a kaldı.Brezilya’nin rakibi Güney Kore oldu.Karşılaşmanın 6. Dakikasında Kamerun’da Nouhou Toto sarı kart gördü.7. dakikada Brezilya’da Eder Militan sarı kart gördü.28. dakikada Kamerun’da Pierre Kunde sarı kart gördü.32. dakikada Kamerun’da Colins Fal sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. Dakikada Brezilya’da Alex Telles, Rodrygo ve Fred oyundan çıktılar.Yerine Marguinhos, Everton Ribeiro ve Bruno oyuna girdiler.64. dakikada Kamerun’da Bryan Mbeumo yerini Toki Ekambi’ye bıraktı.64. dakikada Brezilya’da Gabriel Jesus yerini Pedro’ya bıraktı.68. dakikada Kamerun’da Pierre Kunde yerini Olivier Ntcham’a bıraktı.

   79. dakikada Brezilya'da Antony yerini Raphinha'ya bıraktı.81. dakikada Kamerun'da Vincent Aboubakar sarı kart gördü.85. dakikada Brezilya'da Bruno sarı kart gördü.86. dakikada Kamerun'da Nicolas Ngamaleu yerini Jerome Ngom Mbekeli'ye bıraktı.90. dakikada kamerun, Vincent Aboubakar iile 1-0 öne geçti.

   Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Kamerun, brezilya'yı 1-0 yendi..Bu sonuçla Brezilya 6 puanla ve averajla grup lideri olarak son 16’a kalarak Güney Kore ile eşleşti.

Kamerun:Devis Epassy Mboka, Christopher Wooh, Collins Fai, Enzo Ebosse, Nouhou Tolo, Nicolas Ngamaleu, Andre Zambo Anguissa, Pierre Kunde, Vincent Aboubakar, Maxim Choupo-Moting, Bryan Mbeumo   

Brezilya:Ederson, Dani Alves, Eder Militao, Alex Telles, Bremer, Fred, Fabinho, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Gabriel Martinelli    

Anahtar Kelimeler:
KamerunBrezilya
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