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Brezilya son 16'da....Brezilya 1 - İsviçre 0

 2022 Dünya Kupası G Grup maçında Brezilya, İsviçre'yi 1-0 yenerek son 16'ya kaldı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 20:55
Brezilya son 16'da....Brezilya 1 - İsviçre 0

Brezilya son 16'da....Brezilya 1 - İsviçre 0

   2022 Dünya Kupası G Grup maçında Brezilya, İsviçre'yi 1-0 yenerek son 16'ya kaldı.Turnuvanın favorilerinden olan ve ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 yenen Brezilya ile Kamerun'u 1-0 yenen Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ile kozlarını paylaştı.Sırbistan karşılaşmasında sakatlanan Neymar zorlu mücadelede görev yapamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı folsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Brezilya'da Lucas Paqueta yerini Rodrygo'ya bıraktı.50. dakikada İsviçre'de Fabian Rieder sarı kart gördü.52. dakikada Brezilya'da Fred sarı kart gördü.58. dakikada Fred yerini Bruno'ya bıraktı.69. dakikada İsviçre'de Ruben Vargas  ve Fabian Rieder oyundan çıktılar.Yerine Edimilson Fernandes ve Renato Steffen oyuna girdiler.64. dakikada Brezilya, Carlos Casemiro'nun pasında sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior, ile golü buldu.Ancak yapılan VAR incelemesinde gol anının öncesinde Richarlison'un topa yöneldiği pozisyona ilişkin ofsayt kararı çıktı. 

   73. dakikada Brezilya'da Richarlison ve Raphinha oyundan çıktılar.Yerine Gabriel Jesus ve Antony oyuna girdiler.76. dakikada İsviçre'de Djibril Sow ve   Breel Embolo oyundan çıktılar.Yerine Michel Aebischer ve Haris Seferovic oyuna girdiler.83. dakikada Brezilya, Carlos Casemiro ile 1-0 öne geçti.86. dakikada İsviçre'de Silvan Widmer yerini Fabian Frei'ye bırakırken, Brezilya'da Alex Sandro yerini Alex Telles'e bıraktı.Karşılaşmadan Brezilya 1-0 galip ayrılarak son 16 tura adını yazdırdı.

Brezilya:Alisson-Thiago Silva-Marquinhos-Alex Sandro-Eder Militao-Carlos Casemiro-Lucas Paqueta-Fred-Richarlison-Raphinha-Vinicius Junior   

İsviçre:Yann Sommer-Silvan Widmer-Nico Elvedi-Manuel Akanji-Ricardo Rodriguez-Remo Freuler-Granit Xhaka-Djibril Sow-Fabian Rieder-Breel Embolo-Ruben Vargas

G Grup Puan Durumu

                      0         G       B       M        P

Brezilya         2          2       0        0        6

İsviçre           2          1       0        1        3

Kamerun       2          0       1        1        1

Sırbistan.      2          0       1        1         1

Son Güncelleme: 28.11.2022 21:04
Anahtar Kelimeler:
2022 Dünya Kupası G GrupBrezilyaİsviçre
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