Btc Türk Malatyaspor 1-İttifak Holding Konyaspor 1

Btc Türk Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig’in 25. haftasında Btc Türk Malatyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İttifak Holding Konyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Chebake, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda 10 kişi oynamasına rağmen baskı kuran Btc Türk Yeni Malatyaspor, 80. dakikada Mustafa Akbaş ile beraberliği yakaladı. 87. dakikada İttifak Holding Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

(Skor)