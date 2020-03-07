Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Btc Türk Malatyaspor 1-İttifak Holding Konyaspor 1

 Btc Türk Malatyaspor  sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

07 Mart 2020 Cumartesi 17:40
Btc Türk Malatyaspor 1-İttifak Holding Konyaspor 1

Btc Türk Malatyaspor 1-İttifak Holding Konyaspor 1

   Btc Türk Malatyaspor  sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig’in 25. haftasında Btc Türk Malatyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İttifak Holding Konyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Chebake, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda 10 kişi oynamasına rağmen baskı kuran Btc Türk Yeni Malatyaspor, 80. dakikada Mustafa Akbaş ile beraberliği yakaladı. 87. dakikada İttifak Holding Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

(Skor)

Son Güncelleme: 07.03.2020 17:43
Anahtar Kelimeler:
Btc Türk Malatyasporİttifak Holding Konyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor
Ronaldinho Paraguay’da tutuklandı
Ronaldinho Paraguay’da tutuklandı
Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı
Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı
#BirlikteGüçlüyüz | Darüşşafaka Galatasaray karşılaşmasında tribünler kadınların
#BirlikteGüçlüyüz | Darüşşafaka Galatasaray karşılaşmasında tribünler kadınların
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları belli oldu
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları belli oldu
Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynuyor
Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynuyor
Şampiyonlar Ligi Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Şampiyonlar Ligi Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı
Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı
İstanbul Okan Üniversitesi “2019 Spor Ödülleri” sahiplerini buldu
İstanbul Okan Üniversitesi “2019 Spor Ödülleri” sahiplerini buldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim