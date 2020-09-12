Bülent Korkmaz Konyaspor'u bıraktı

Başarılı teknik adan Bülent Korkmaz Konyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz istifa kararını açıkladı. Flaş bir kararla görevi bırakan Korkmaz, sebep olarak bilgisi ve onayı olmadan transfer gerçekleştirilmesini gösterdi.

Takımdan ayrılma kararı alarak istifasını Konyaspor yönetimine bildiren tecrübeli teknik adam, yönetimle arasındaki fikir ayrılıklarını çarpıcı bir şekilde açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla ayrılığını duyuran tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

‘ONAYIM VE BİLGİM DIŞINDA TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ…’

En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferinde onayım ve bilgim dışında transferin gerçekleşmesidir.

Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim.”

Konyaspor'dan Açıklama

Öte Yandan konu ile ilgili olarak Konyaspor'dan da bir açıklama geldi.Konyaspor’dan yapılan açıklamada “Hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare ederek yapılmıştır. Sokol Cikillashi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.