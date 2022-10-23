Bundesliga'da lider Union Berlin deplasmanda kaybetti.

Almanya Bundesliga'da lider Union Berlin deplasmanda Bochum'a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Bochum'da Ivan Ordets sarı kart gördü.20. dakikada Union Berlin’de panik Haberer yerini Milos Pantovic’e bıraktı.35. dakikada Union Berlin’de Paul Jackel sarı kart gördü.43. dakikada Bochum Philipp Hofmann ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Bochum’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. Dakikada Union Berlin’de Sheraaldo Becker, Niko Giesselmann ve Jordan Siebatcheu oyundan çıktılar.yerine Jamie Leweling, Julian Ryerson ve Kevin Behrens oyuna girdiler.64. dakikada Bochum’da ordi Osei-Tutu ve Philipp Hofmann oyundan çıktılar.yerine Gerrit Holymann ve Sivere Ganvoula oyuna girdiler.

70. Dakikada Union Berlin’de Julian Ryerson sarı kart gördü.71. dakikada Bochum Gerrit Holtmann ile skoru 2-0 yaptı.71. dakikada Union Berlin’de Christopher Trimmel yerini Tim Skarke’ye bıraktı.78. dakikada Union Berlin Milos Pantovic ile penaltı atışından yararlanamadı.80. dakikada Bochum’da Philip Förster ve Christopher Antwi-Adjej oyundan çıktılar.Yerine Kostas Stafyidis ve Patrick Osterhage oyuna girdiler.87. dakikada Bochum'da Cristian Gamboa yerini Tim Oermann oyuna girdi.90+3. dakikada Union Berlin Milos Pantovic ile skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bochum evinde lider Union Berlin'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Bochum ligdeki ikinci galibiyetin alarak 7 puana yükselirken, Union Berlin ikinci yenilgisini alarak 23 puanla liderliğini sürdürdü.

Bochum:Manuel Riemann, Cristian Gamboa, Teodoro Soares, Erhan Masovic, Jordi Osei-Tutu, Ivan Ordets, Kevin Stöger, Anthony Losilla, Philipp Förster, Christopher Antwi-Adjej, Philipp Hofmann

Teknik Direktör:Thomas Letsch

Union Berlin:Frederik Ronnow, Paul Jaeckel, Diogo Leite, Niko Giesselmann, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Rani Khedira, Andras Schafer, Janik Haberer, Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu

Teknik Direktör:​​​​​​​Urs Fischer