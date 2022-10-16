Bundesliga'da Union Berlin liderliğini sürdürdü

Almanya Bundesliga'da 10. hafta maçında Union Berlin, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 8. dakikasında Union Berlin Janik Haberer ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Union Berlin'de Timo Baumgartl sarı kart gördü.21. dakikada Union Berlin Janik Haberer ile skoru 2-0 yaptı.29. dakikada Borussia Dortmund'da Salih Özcan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Union Berlin'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Borussia Dortmund Karim Adeyemi, Thomas Meunier ve Salih Özcan yerine Julian Brandt, Donyell Malen ve Marco Reus değişikliği ile başladı.54. dakikada Borussia Dortmund'ta Nico Schlotterbeck sarı kart gördü.62. dakikada Union Berlin'de Janik Haberer yerini Morten Thorsby'a bıraktı.67. dakikada Union Berlin'de Jordan Siebatcheu yerini Kevin Behrens'e bıraktı.70. dakikada Borussia Dortmund'ta Niklas Süle yerine Thorgan Hazard oyuna girdi.82. dakikada Borussia Dortmund'ta Emre Can yerine Giovanni Reyna oyuna girdi.87. dakikada Union Berlin'de Milos Pantovic ve Jamie Leweling oyundan çıktılar.Yerine Andras Schafer ve Sheraldo Becker oyundan çıktılar.Yerine Milos Pantovic ve Jamie Leweling oyuna girdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Union Berlin evinde Borussia Dortmund'u 2-0 yendi.Bu sonuçla Union Berlin puanını 23 yaparak liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 16 puanda kaldı.

Union Berlin:Frederik Ronnow, Diogo Leite, Julian Ryerson, Timo Baumgartl, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Rani Khedira, Andras Schafer, Janik Haberer, Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu

Teknik Direktör: Urs Fischer

Borussia Dortmund:Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels, Emre Can, Thomas Meunier, Niklas Süle, Salih Özcan, Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi

Teknik Direktör:Edin Terzic