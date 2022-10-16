Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bundesliga'da Union Berlin liderliğini sürdürdü

Almanya Bundesliga'da 10. hafta maçında Union Berlin, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

16 Ekim 2022 Pazar 21:13
Bundesliga'da Union Berlin liderliğini sürdürdü

Bundesliga'da Union Berlin liderliğini sürdürdü

   Almanya Bundesliga'da 10. hafta maçında Union Berlin, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 8. dakikasında Union Berlin Janik Haberer ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Union Berlin'de Timo Baumgartl sarı kart gördü.21. dakikada Union Berlin Janik Haberer ile skoru 2-0 yaptı.29. dakikada Borussia Dortmund'da Salih Özcan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Union Berlin'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Borussia Dortmund Karim AdeyemiThomas Meunier ve Salih Özcan yerine Julian Brandt, Donyell Malen ve Marco Reus değişikliği ile başladı.54. dakikada Borussia Dortmund'ta Nico Schlotterbeck sarı kart gördü.62. dakikada Union Berlin'de Janik Haberer yerini Morten Thorsby'a bıraktı.67. dakikada Union Berlin'de Jordan Siebatcheu yerini Kevin Behrens'e bıraktı.70. dakikada Borussia Dortmund'ta Niklas Süle yerine Thorgan Hazard oyuna girdi.82. dakikada Borussia Dortmund'ta Emre Can yerine Giovanni Reyna oyuna girdi.87. dakikada Union Berlin'de Milos Pantovic ve Jamie Leweling oyundan çıktılar.Yerine Andras Schafer ve Sheraldo Becker oyundan çıktılar.Yerine Milos Pantovic ve Jamie Leweling oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Union Berlin evinde Borussia Dortmund'u 2-0 yendi.Bu sonuçla Union Berlin puanını 23 yaparak liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 16 puanda kaldı.

Union Berlin:Frederik Ronnow, Diogo Leite, Julian Ryerson, Timo Baumgartl, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Rani Khedira, Andras Schafer, Janik Haberer, Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu

Teknik Direktör: Urs Fischer

Borussia Dortmund:Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels, Emre Can, Thomas Meunier, Niklas Süle, Salih Özcan, Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi

Teknik Direktör:Edin Terzic

Anahtar Kelimeler:
Borussia DortmundUnion Berlin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayern München farklı kazandı.Bayern München 5 - Freiburg 0
Bayern München farklı kazandı.Bayern München 5 - Freiburg 0
Bisiklet tutkunları Tarihi Yarımada'da pedal çevirdi
Bisiklet tutkunları Tarihi Yarımada'da pedal çevirdi
Dört gollü maçın galibi yok...Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Dört gollü maçın galibi yok...Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Liverpool 1 - Manchester City 0
Liverpool 1 - Manchester City 0
Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71
Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71
El Clasico'nun galibi Real Madrid …Real Madrid 3 - Barcelona 1
El Clasico'nun galibi Real Madrid …Real Madrid 3 - Barcelona 1
Başakşehir FK 2 - İstanbulspor 0
Başakşehir FK 2 - İstanbulspor 0
Lider Arsenal deplasmanda kazandı...Leeds United 0 - Arsenal 1
Lider Arsenal deplasmanda kazandı...Leeds United 0 - Arsenal 1
Manchester United 0 - Newcastle United 0
Manchester United 0 - Newcastle United 0
Konyaspor 0 - Gaziantep FK 1
Konyaspor 0 - Gaziantep FK 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim