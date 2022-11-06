Bundesliga’da Bayern München lider....Bayer Leverkusen 5 - Union Berlin 0

Bundesliga 13. hafta maçında lider Union Berlin deplasmanda Bayer Leverkusen’e 5-0 yenilerek, liderlik koltuğunu Bayern München’e bıraktı.Karşılaşmanın 19. Dakikasında Bayer Leverkusen’de Nadiem Amiri sarı kart gördü.24. dakikada Union Berlin’de Rani Khedira sarı kart gördü.26. dakikada Union Berlin’deJordan Siebatcheu sarı kart gördü.41. dakikada Union Berlin’de Morton Thorsby sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. Dakikada Bayer Leverkusen, Robert Andrich ile 1-0 öne geçti.55. dakikada Bayer Leverkusen’de Kerem Demirbay yerini Exeguiel Palacios’a bıraktı.56. dakikada Bayer Leverkusen Moussa Diaby ile skoru 2-0 yaptı.58. dakikada Bayer Leverkusen Moussa Diaby ile 3-0 öne geçti.59. dakikada Union Berlin’de Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu ve Morten Thorby oyundan çıktılar.Sven Michel, Kevin Behrens ve Paul Seguin oyuna girdiler.68. dakikada Bayer Leverkusen, Adam Hlozek ile skoru 4-0 yaptı.

68. dakikada Bayer Leverkusen’de Moussa Diaby ve Edmond Fayçal Tapsoba oyundan çıktılar.Yerine Amine Adli ve Jonathan Tah oyuna girdi.69. dakikada Unıon Berlin’de Rani Khedira yerini Milos Pantovic’e bıraktı.75. dakikada Unıon Berlin’de Janik Haberer yerini Tim Skarke’ye bıraktı.76. dakikada Bayer Leverkusen, Mitchel Bakker ile skoru 5-0 yaptı.77. dakikada Bayer Leverkusen’de veremiş Frimpomg ve Adam Hlozek oyundan çıktılar.yerine Timothy Fosu-Mensah ve Callum Hudson-Odol oyuna girdiler.85. dakikada Unıon Berlin’de Diego Leite sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayer Leverkusen evinde lider Unıon Berlin’i 5-0 yenerek liderlik koltuğundan etti.Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 12 yaparken, Unıon Berlin 26 oranda kalarak liderlik koltuğunu Bayern München’e bıraktı.

Bayer Leverkusen:Lukas Hradecky, Piero Hincapie, Mitchel Bakker, Kossonou Odilon, Edmond Fayçal Tapsoba, Robert Andrich, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Jeremie Frimpong, Moussa Diaby, Adam Hlozek

Teknik Direktör:Xabi Alonso

Union Berlin:Lennart Grill, Diogo Leite, Julian Ryerson, Timo Baumgartl, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Morten Thorsby, Rani Khedira, Janik Haberer, Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu

Teknik Direktör:Urs Fischer