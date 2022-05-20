Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyalar peşpeşe geliyor.Dün Ayşe Çağırır'ın altın madalya kazanmasından sonra bugun de Buse Naz Çakıroğlu altın madalyanın sahibi oldu.Avrupa şampiyonu, Olimpiyat ve Dünya ikincisi Fenerbahçeli milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi ve 50 kiloda Dünya Şampiyonu oldu.Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu altın madalyayı kazandı..Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı..

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.

Şampiyonluk müsabakasında Buse Naz Çakıroğlu, ilk raundu 5-0 aldı.Buse Naz Çakıroğlu ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporcumuzu tebrik etti.Buse Naz, Ayşe Çağırır'ın ardından Dünya Şampiyonu olan ikinci Fenerbahçeli milli boksör oldu.

(Fenerbahçe)