Caner Erkin "Vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe’ye hizmet edeceğim”

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, başkanlık seçiminde Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oyunu kullandı.13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra kısa bir açıklama yaptı. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan 32 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu, kulübü için genel kurulun hayırlı olmasını dilerken Beşiktaş ile Galatasaray’a da göndermede bulundu.

Fenerbahçe’de 2. dönemini yaşayan Caner Erkin, FB TV’ye yaptığı açıklamada, “İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. “Haklıydık, kazandık” yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe’ye hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.