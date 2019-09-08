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Canınız sağ olsun Filenin Sultanları

 Türkiye Sırbistan maçı ile Filenin Sultanları tüm Türkiye'ye final heyecanı yaşattı.

Canınız sağ olsun Filenin Sultanları

 Türkiye Sırbistan maçı ile Filenin Sultanları tüm Türkiye'ye final heyecanı yaşattı.

08 Eylül 2019 Pazar 22:14
Canınız sağ olsun Filenin Sultanları

Canınız sağ olsun Filenin Sultanları

   Türkiye Sırbistan maçı ile Filenin Sultanları tüm Türkiye'ye final heyecanı yaşattı. 16 yıl sonra Kadınlar EuroVolley'de yeniden finale yükselen Türkiye, son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan karşısında 3-2 mağlup oldu ve ikinci kez gümüş madalyanın sahibi oldu.

  Türkiye Sırbistan maçı ile 2019 Kadınlar EuroVolley heyecanı sona erdi. Ankara’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda tarih yazan ve 16 sene sonra adını bu turnuvada yeniden finale yazdıran Filenin Sultanları, grupta karşı karşıya geldikleri Sırbistan’la bu kez finalde kozlarını paylaştı. Türkiye 2003’ün ardından yeniden gümüş madalya kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Koen Luts (Belçika)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan)

Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medrzyk (Grajber, Stenzel, Efimienkno-Mlotkowska, Maj-Erwardt, Wojcik, Zaroslinska-Krol, Kowalewska)

 TÜRKİYE 2-3 SIRBİSTAN / 25-21, 21-25, 21-25, 25-22, 13-15

(Skor)

 

Son Güncelleme: 08.09.2019 22:24
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSırbistanKadınlar EuroVolleyCanınız Sağ Olsun Filenin Sultanları
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