Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 1
Lige ikide iki yaparak başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk puan kaybını Rize’de yaşadı. İlk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşmanın 68. dakikasın Mustafa Pektemek, konuk ekibi öne geçiren golü ağlara bıraktı. Çaykur Rizespor’un yeni transferi Remy, 80. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Aytemiz Alanyaspor, puanını 7 yaparken, Çaykur Rizespor ilk puanını aldı.