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Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 1

Çaykur Rizespor Ligdeki ilk puanını Aytemiz Alanyaspor'dan aldı.

27 Eylül 2020 Pazar 17:05
Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 1

Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 1

   Çaykur Rizespor Ligdeki ilk puanını Aytemiz Alanyaspor'dan aldı.Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’la karşılaştı.Misafir takım Aytemiz Alanyaspor Mustafa Pektemek ile öne geçti, Çaykur Rizespor Remy’nin golü ile  beaberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

   Lige ikide iki yaparak başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk puan kaybını Rize’de yaşadı. İlk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşmanın 68. dakikasın Mustafa Pektemek, konuk ekibi öne geçiren golü ağlara bıraktı. Çaykur Rizespor’un yeni transferi Remy, 80. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

   Ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Aytemiz Alanyaspor, puanını 7 yaparken, Çaykur Rizespor ilk puanını aldı.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporAytemiz Alanyaspor
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