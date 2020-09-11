Çaykur Rizespor 1 - Fenerbahçe 2

Sezonu ilk maçında Çaykur Rizespor Fenerbahçe kaşlı karşıya geldi.Fenerbahçe zorşu karşılaşmayı 2-1 kazandı.Kaeşılaşmada 1-0 yenil duruma düşen Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandıCaner'in penaltı kaçırdığı karşılamda son sözü Sosa söyledi.

Karşılaşmadan dakikalar;

18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi.30. dakikada Deniz’in ortasında top Selim Ay’ın eline çarptı. Oyun devam ederken VAR uyarısıyla penaltı kararı geldi.25. dakikada Frey’in pasında Deniz topla buluştu. Deniz etkili vurdu ancak Gökhan oldukça başarılı!.32. dakikada Caner topun başına geçti, vuruşunu yaptı ancak köşeyi tahmin eden Gökhan sezonun ilk penaltısını kurtardı. 35. dakikasında Rizespor’da Boldrin, orta sahada yakaladığı topta Serdar’dan sıyrıldı ve bir anda boş alanda karşı karşıya kaldı, Boldrin, Altay’ı geçmeye çalışıp şutunu attı ancak genç kaleci müthiş bir kurtarışa imza attı. 45+2: İlk yarı sona erdi!

İkinci Yarı

76.dakikada Caner’in kornerden ortasında Gökhan Gönül’ün ön direkten kafa vuruşunda top çizgiyi geçti ve incelemenin ardından skor 1-1’e geldi.60.dakikada Melnjak’ın ortasında Skoda’nın düzgün kafa vuruşula top ağlara gitti! .87. dakikada Sosa’nın penaltı golüyle skor 2-1’e geldi.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim, Chatziisaias, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Vetrih, Boldrin, Samudio, Skoda

YEDEKLER: Zafer, Orhan, Burak, Yasin, Alberk, Nadir, Michalak, Tunay, Kemal, Remy

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

YEDEKLER: Harun, Lemos, Sosa, Ozan, Rodrigues, Valencia, Dirar, Sadık, Jailson, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut