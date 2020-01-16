Çaykur Rizespor 1- Galatasaray 1

Galatasaray kupa maçında deplasmanda Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray 2020 yılındaki ilk resmi mücadelesinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekip 39’dakikada Boldirin ile öne geçti.

Melnjak’ın sol kanattan ortasında arka direkte iyi pozisyon alan Boldrin şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray bu golün hemen ardından Emre Akbaba ile beraberliği yakaladı. Sarı kırmızılılar 39.dakikada sağ kanattan Feghouli ile geldi. Cezayirli oyuncunun ortasına Emre Akbaba vurdu ve Galatasaray’a beraberliği getiren golü attı.