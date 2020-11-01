Çaykur Rizespor 1- Kayserispor 0
Çaykur Rizespor Kayserispor'u tek golle geçti.Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki Fransız golcüsünün tek golüyle Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini alarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Remy’nin golüyle kazanan Rizespor 11 puana yükselirken, üst üste 2. kez yenilen Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Kayserispor ligin 8. haftasında Pazar günü Hatayspor’u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise milli takım arası öncesinde gelecek haftayı BAY geçecek.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Melnjak, Yassine, Baiano (Onur dk. 39), Boldrin (Doğan dk. 88), Samudio (İsmail dk. 76), Abdullah (Yasin dk. 76), Donsah, Remy
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz (Muğdat dk. 90), Kvrzic (İlhan Parlak dk. 85), Hasan, Campanharo, Fernandes (İlhan Depe dk. 74), Lennon (Attamah dk. 74), Pedro, Kanga (Alibec dk. 46)
Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)