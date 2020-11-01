Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çaykur Rizespor 1- Kayserispor 0

Çaykur Rizespor Kayserispor'u tek golle geçti.

01 Kasım 2020 Pazar 15:34
Çaykur Rizespor 1- Kayserispor 0

Çaykur Rizespor 1- Kayserispor 0

   Çaykur Rizespor Kayserispor'u tek golle geçti.Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki Fransız golcüsünün tek golüyle Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

   Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini alarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

   Remy’nin golüyle kazanan Rizespor 11 puana yükselirken, üst üste 2. kez yenilen Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Kayserispor ligin 8. haftasında Pazar günü Hatayspor’u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise milli takım arası öncesinde gelecek haftayı BAY geçecek.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Melnjak, Yassine, Baiano (Onur dk. 39), Boldrin (Doğan dk. 88), Samudio (İsmail dk. 76), Abdullah (Yasin dk. 76), Donsah, Remy

Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz (Muğdat dk. 90), Kvrzic (İlhan Parlak dk. 85), Hasan, Campanharo, Fernandes (İlhan Depe dk. 74), Lennon (Attamah dk. 74), Pedro, Kanga (Alibec dk. 46)

Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaaray üç puanı tek golle aldı
Galatasaaray üç puanı tek golle aldı
Gençlerbirliği 1- Gaziantep FK 1
Gençlerbirliği 1- Gaziantep FK 1
Anadolu Efes deplasmanda galip geldi IOlympiakos 79- Anadolu Efes 84
Anadolu Efes deplasmanda galip geldi IOlympiakos 79- Anadolu Efes 84
TJK, İzmir’deki yarışları erteledi
TJK, İzmir’deki yarışları erteledi
Trabzonspor'da beklenen ayrılık
Trabzonspor'da beklenen ayrılık
Fatih Karagümrük gol oldu yağdı
Fatih Karagümrük gol oldu yağdı
Trabzonspor kaybetmeye devam ediyor I Trabzonspor 3 - Kasımpaşa 4
Trabzonspor kaybetmeye devam ediyor I Trabzonspor 3 - Kasımpaşa 4
Galatasaray’da bir oyuncuda corona virüsü çıktı
Galatasaray’da bir oyuncuda corona virüsü çıktı
FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti
FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti
Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı I Maccabi P. 65-Fenerbahçe Beko 75
Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı I Maccabi P. 65-Fenerbahçe Beko 75

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim