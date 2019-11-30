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Çaykur Rizespor 3-İttifak Holding Konyaspor 1

 Çaykur Rizespor evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

Çaykur Rizespor 3-İttifak Holding Konyaspor 1

 Çaykur Rizespor evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

30 Kasım 2019 Cumartesi 19:33
Çaykur Rizespor 3-İttifak Holding Konyaspor 1

Çaykur Rizespor 3-İttifak Holding Konyaspor 1

   Çaykur Rizespor evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor evinde İttifak Holding Konyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçı 3-1’lik galibiyetle tamamladı.

Hızlı başlayan maçın ilk 11 dakikası 3 gole sahne oldu. Oğulcan Çağlayan’ın 3. dakikada attığı golle Rizespor 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 10. dakikada Aminu Umar ile farkı ikiye çıkarırken, Konyaspor Deni Milosevic’in 11. dakikada topu ağlara göndermesiyle maça tutundu.

3. gol sonrasında maç uzun süre dengede gitti. Yan Sesse’nin 74. dakikadaki golüyle skoru 3-1’e getiren Rizespor maçın skorunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla puanını 17’ye çıkaran Rize maç fazlasıyla 9. sıraya yükselirken, Konyaspor 13 puanla 13. sırada kaldı.

(Skor)

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