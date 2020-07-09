Çaykur Rizespor 3- Kayserispor 2

Çaykur Rizespor evinde nefes kesen karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.Kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik müsabakada kazanan 3-2’lik skorla ev sahibi Rizespor oldu ve Ünal Karaman’ın öğrencileri oldukça kritik, altın değerinde bir galibiyet aldı.Rizespor 11’de Braian Samudio ile öne geçti, 32’de Diego Angelo muhteşem bir frikik golüyle skoru eşitledi ve devre bu şekilde sona erdi.

İkinci Yarı

Nefes kesen maçta 53 ve 75’te gördüğü sarı kartlarla Campanharo, Kayserispor’u 10 kişi bıraktı.85.ci dakikada Kravets Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi.90+1. dakikada 2-1 geride olan Çaykur Rizespor, 90+2’de Garmash ve 90+3’te Ivanildo’nun golleriyle bir anda 3-2 öne geçti ve Süper Lig tarihinde yıllarca unutulmayacak bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi bu sonuçla 32 puana yükseldi ve Kayserispor’u geçmiş oldu. Maçı 10 kişi tamamlayan ve inanılmaz uzatma bölümü ile adeta yıkılan Kayserispor 31 puanda kaldı. Rizespor gelecek hafta Kasımpaşa’ya konuk olacak; Kayserispor ise Gaziantep’i konuk edecek.

86’da 10 kişiyle öne geçti ama…

Buna rağmen 86’da penaltıdan öne geçen Kayserispor, uzatma bölümünde altın değerinde üç puanı bıraktı. Yoğun yağmur altında geçen maçta üst üste flaş galibiyetler alan Kayserispor 34 puana yükselip 12. sıraya çıkma fırsatını tepti ve kümede kalma yarışı karıştı!

Çaykur Rizespor:

Tarık, Orhan (Atakan dk. 89), Talbi, Ivanildo, Melnjak (Alberk dk. 89), Abdullah (Garmash dk. 70), Vetrih (Boryachuk dk. 79), Samudio, Sasse (Diomande dk. 46), Boldrin, Skoda

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Diomande, Burak, Oğuz Kaan, Muhammet

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir (Costa Lopes dk. 68), Hasan Hüseyin (Rienstra dk. 83), Kvrzic, Mesanovic (Mario Situm dk.71), Mensah, Campanharo, Kravets

Yedekler: İsmail, Emre, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Samudio (dk. 11), Garmash (dk. 90+2), Ivanildo (dk. 90 +3) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) Artem Kravets (dk. 85 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı Kart: Campanharo (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor), Hasan Hüseyin (Hes Kablo Kayserispor)

(Skor)