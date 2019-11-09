Çaykur Rizespor Antalyaspor'u tek golle geçti

Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u 1-0 yendi.Son 8 haftada sadece 1 kez kazabilen Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u stoper Mohamed Abarhoun'un gollüyle 1-0 mağlup ederek 6 puanlık maçta kritik galibiyet elde etti. Karadeniz ekibinde kaleci Tarık Çetin 54. dakikada kırmızı kart gördü. Tek golün sahibi Abarhoun 90. dakikada çizgi üzerinde Antalyaspor'un golünü engelledi. Oyuna sonradan giren yedek kaleci de kurtardığı pozisyonlarla galibiyette pay sahibi olurken maç sonu takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı.

Son 8 haftada 1 kez kazanıp sadece 5 puan toplayabilen Rizespor, aynı puana sahip rakibini yenerek tehlike hattından uzaklaşmak istiyordu.

Kritik mücadelede ev sahibi ekibi hedefe götüren gol 26. dakikada geldi. Kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk’un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi ve takımın 1-0 öne geçirdi.

Çaykur Rizespor’da kaleci Tarık Çetin, savunmanın arkasına atılan topta kalesini terk etti. Antalyaspor forveti Gustavo Blanco’ya faul yapan Tarık, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’dan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, forvet Oğulcan’ı çıkararak kaleye Zafer Görgen’i aldı.

Yedek kaleci Zafer de maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanında Mohamed Abarhoun ile büyük rol oynadı.

Antalyaspor 10 kişi kalan rakibine karşı birçok pozisyona girdi ancak skoru değiştirecek golü bulamadı.

Çaykur Rizespor stoperi Mohamed Abarhoun, 90. dakikada Antalyaspor’un gole çok yaklaştığı pozisyonda boş kalede çizgi üzerinden top çıkardı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 14 puan ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 11 puan ve maç fazlasıyla 15. sıraya geriledi.

(Sözcü)