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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.

01 Mart 2020 Pazar 00:20
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

   Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi.Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.24. haftada deplasmanda Trabzonspor’a 5-2 yenilen Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adam maç sonu görevinden ayrılma kararı aldı.

   Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, “İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybeden Rizespor, 24 puanla 14. sırada yer alıyor.

   Kulüp başkanı Hasan Kartal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

“ÇOK İYİ BİR TAKIM BIRAKIYORUM”

   İstifa kararının ardından açıklama yapan teknik direktör İsmail Kartal ise, “Alınan beklenmedik sonuçlardan sonra takımın önünü açmak adına bu kararı aldık. Bir maçı eksik ve 24 puanlı bir takım bırakıyoruz. Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan oluşan bu takım, yaşadığı şansızlığı kıracaktır. Sakatlıklar ve hakem hataları defalarca canımızı yaktı, son dakikalarda kaybettiğimiz maçları da dikkate aldığımız zaman şu an çok daha iyi bir yerde olmamız gerektiği kanısındayım. Elimizden geleni yaptık ama daha iyisini yapamadığımız için tüm taraftarlardan özür dileriz. Taraftarlarımızı takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerine yer erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizesporİsmail Kartal
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