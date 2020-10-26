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Çaykur Rizespor deplasmanda galip

Çaykur Rizespor deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 21:43
Çaykur Rizespor deplasmanda galip

Çaykur Rizespor deplasmanda galip

   Çaykur Rizespor deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendi.Süper Lig’in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadele yönüyle öne çıkan maçtan üç puanla ayrılan taraf, 3. dakikada Fabricio Baiano ve 90+1. dakikada Loic Remy’nin gollerle 2-0 kazanan konuk ekip Çaykur Rizespor oldu.

   Karşılaşmanın başında yediği golle geri düşen ev sahibi Demir Grup Sivasspor, kalan bölümde topa nispeten daha hakim taraf olsa da ağları bulamadı ve şutlarında isabet bulmakta oldukça zorlandı.

   Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 6 maç sonunda puanını 8’e yükseltti. Sivasspor ise oynadığı 5 maç sonunda 7 puanda kaldı. Ligdeki iki galibiyetini de deplasmanda alan Yiğidolar, evindeki üçüncü maçında da galip gelemedi.

   Ligde ilk iki haftada mağlup olan Çaykur Rizespor ise üst üste iki beraberlik aldıktan sonra bu kez de üst üste iki galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporDemir Grup Sivasspor
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