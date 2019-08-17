Çaykur Rizespor deplasmanda galip

Çaykur Rizespor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başardı.

1 sezonluk aranın ardından yeniden Süper Lig’e dönen Başkent temsilcisinde stoper Flavio 36 ve 39. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Çaykur Rizespor rakibine oranla daha çok rakip kaleye giderken aradığı golü 66. dakikada sol beki Dario Melnjak ile buldu. Hırvat oyuncu ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutla kaleci Diallo’yu mağlup etmeyi başardı.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Çaykur Rizespor lige 3 puanla başladı.

Gençlerbirliği gelecek hafta Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda; Çaykur Rizespor da Pazar günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.

(Skor)